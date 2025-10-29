В центре Кемерово на пешеходном переходе женщина сбила на своем автомобиле Kia Rio пешехода. Об инциденте стало известно из местных телеграм-каналов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания обратился за комментарием в БДД ГАИ Кемерово.

По данным издания, очевидцы активно комментировали ДТП в соцсетях. Они писали, что пострадавшая испытала жуткий шок. Женщина первое время не могла осознать, что произошло. Горожане предполагали, что она сильно ударилась головой. За рулем автомобиля находилась женщина. Очевидцы отметили, что в городе сложились неблагоприятные погодные условия: дождь, скользкая дорога и плохая видимость.

«ДТП, травмы, испорченное утро. Берегите себя», — написал очевидец в Сети.

Информацию о ДТП корреспонденту Сибдепо подтвердили в местном БДД ГАИ. Пострадавшей женщине 44 года. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. По словам сотрудника, водитель не снизила скорость, когда подъезжала к нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина направлялась с улицы Красноармейской в сторону проспекта Ленина.

По информации собеседника Сибдепо, пострадавшей понадобилась помощь медиков. Женщину доставила в медицинское учреждение бригада СМП.

