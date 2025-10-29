В ночь на 29 октября на станции Осинники в Кемеровской области — Кузбассе во время выполнения рабочих обязанностей погиб работник, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации издания, составитель поездов был смертельно травмирован в ходе выполнения маневровых работ с подвижным составом. Сотрудники прокуратуры разбираются в причинах инцидента. В ходе доследственной проверки специалисты проверяют выполнение требований безопасности охраны труда.

«Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения трудового законодательства и законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», — указано в сообщении ведомства.

В транспортной прокуратуре корреспонденту Сибдепо рассказали, что составитель поездов выполнял работы по соединению, разъединению и перемещению транспорта. По неустановленным причинам, поезд внезапно наехал на работника. Сотрудника задавило под колесами. Остальные подробности трагического инцидента на данный момент не установлены. Личная информация о погибшем, в том числе пол и возраст, не указаны.

