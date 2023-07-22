ДТП в Кабардино-Балкарской Республике: известно о 15 пострадавших

В субботу, 22 июля, на трассе в районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием «Камаза» и рейсового автобуса, пишет агентство ТАСС . Сначала поступила информация о 12 пострадавших, но позже стало известно, что 15 человек получили травмы различной тяжести.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике поделились деталями ДТП. По трассе следовал рейсовый автобус «Махачкала - Ростов» и грузовой автомобиль «Камаз». В следствие столкновения транспортных средств 15 человек получили травмы различной степени, которых доставили в больницу Нальчика. Глава республики Казбек заявил, что будет лично следить за тем, чтобы потерпевшие получали все необходимое. На данный момент медики не могут прогнозировать, когда улучшится состояние людей.

По фотографиям видно, что «Камаз» и автобус стали одной конструкцией. «Переда» транспортных средств, где расположены водительские сидения, практически вошли друг в друга.

Участок трассы, на котором произошло ДТП, перекрыт. Водителям рекомендовано ехать в объезд. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются, что стало причиной ДТП, и кто был ее виновником.