«Верю в душе» не подходит: в рязанском храме объяснили, кто не может стать крестным

Храм образа Божией Матери «Всецарица» опубликовал памятку для жителей Рязанской области, которые выбирают крестных родителей для ребенка. В ней перечислены ключевые требования и ограничения, о которых многие забывают.

Первое и главное условие — крестный должен быть крещен в православии и являться верующим. В храме подчеркнули, что формулировки вроде «я верю в душе» или «я верю в высший разум» указывают на то, что человек по сути не является христианином, а значит, принимать на себя такую роль не может.

Существуют и строгие ограничения по родству. Крестными одного ребенка не могут стать муж и жена, а также жених и невеста, которые планируют пожениться. Если же разведенные супруги согласятся быть крестными, им уже нельзя будет вновь заключить брак в случае восстановления отношений. При этом кровные узы с крестником, напротив, не являются препятствием: крестными могут стать дяди, тети, бабушки или дедушки. Допускаются и родные братья и сестры, но при условии, что они совершеннолетние.

Наконец, если найти двух полностью подходящих кандидатов не удается, допустимо ограничиться одним крестным: для девочки — крестной матерью, для мальчика — крестным отцом.