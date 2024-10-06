Дуров сообщил о новой опции в Telegram

Предприниматель Павел Дуров в своем телеграм-канале сообщил о новой опции, доступной пользователям Telegram. В мессенджере появились подарки, которые можно закрепить в профиле. Основатель Telegram рассказал, что с ними делать дальше, сообщили РИА Новости.

Первое, что доступно пользователю, — это закрепить подарки в профиле. Их можно отправлять близким и родным, чтобы поздравить с каким-либо событием или просто сделать приятно. Полученные подарки при желании пользователь сможет обменять на звезды — это валюта, используемая в пределах мессенджера.

Лимитированные презенты получится конвертировать в NFT на основе TON. Опция станет доступной до конца текущего года после выхода обновлений. Однако они представлены в ограниченном тираже. Пользователи вправе будут выставлять их на аукцион и торговать ими. Право собственности будет зафиксировано в блокчейне. Одна из причин проведения акции — день рождения Павла Дурова.

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Ранее российского предпринимателя задержали во Франции, когда он спускался с борта частного самолета. В СМИ сообщалось о ряде претензий в адрес бизнесмена, имеющего французское гражданство. В августе его отпустили под залог, сумма которого составила €5 млн. Журналисты были уверены, что истинная причина задержания — желание раздобыть информацию о работе мессенджера, который остается максимально зашифрованным.

Ранее сообщалось, что Франция отказалась передать России материалы по делу Дурова.