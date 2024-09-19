Франция отказалась передать России материалы по делу Дурова

Франция отказалась передать России материалы по делу основателя Telegram Павла Дурова, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков, сообщила газета «Коммерсантъ».

Он отметил, что российская сторона неоднократно направляла соответствующие запросы.

Франция рассматривает вопрос о Дурове как связанный с отношениями государства с ее гражданином.

Дипломат отметил, что французские власти утверждают, будто Павел Дуров не заинтересован в контактах с российскими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что импичмент Макрону едва ли состоится, считает российский посол в Париже.