«Душниле от абьюзерш»: подмосковные кондитеры создали десерт, который взорвал соцсети и стал мемом

Иногда корпоративные праздники выходят далеко за рамки стандартных сценариев с чаепитием и покупными десертами. Именно такой случай произошел в Кашире, где местные мастера кондитерского дела получили заказ, который впоследствии вызвал бурное обсуждение в соцсетях и среди любителей неординарных сладких сюрпризов, сообщил REGIONS.

Изначальным поводом послужило рядовое, казалось бы, торжество в женском офисе. Сотрудницы решили поздравить свою коллегу необычным способом, превратив обычный десерт в настоящий мем и инструмент для выражения эмоций. Девушки подошли к вопросу креативно, и вместо традиционных пожеланий и стандартного декора на бисквите родилась концепция, которая запомнится надолго.

По словам кондитеров, они приготовили белый торт «Бархат» с изящным оформлением, но главным элементом стала центральная часть десерта. Там красовалась дерзкая надпись: «Душниле от абьюзерш», а рядом разместилась кардиограмма с большим игривым сердечком. Именно этот графический элемент, по заверению мастеров, смягчил эпатажный посыл и добавил всей композиции ироничный и легкий оттенок.

Заказчицы объяснили свой выбор просто и с теплотой. Несмотря на провокационную формулировку, они признаются: их коллега действительно иногда проявляет излишнюю дотошность, однако именно благодаря ей коллектив остается собой. Поэтому кулинарный шедевр позиционируется не как оскорбление, а как оригинальный комплимент-дразнилка с приставкой «почти» — дерзкий, но наполненный искренней симпатией и корпоративным юмором.

Ранее сообщалось, что за 4 мес. 2026 года в Подмосковье произвели 166,7 тыс. тонн кондитерских изделий.