День открытия коробки конфет: 166,7 тыс. тонн сладостей из Московской области

День открытия коробки конфет — отличный повод улыбнуться и по-настоящему гордиться достижениями подмосковных кондитеров. Московская область уверенно удерживает лидерство в кондитерской отрасли: за первые 4 мес. 2026 года местные предприятия выпустили около 166,7 тыс. тонн сладостей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье занимает 1-ю строчку как в масштабах Центрального федерального округа, так и в общероссийском рейтинге производителей кондитерских изделий. Вклад области особенно заметен: с января по апрель на ее долю пришлось почти треть (29,5%) всего объема кондитерки в ЦФО и 13,2% — в масштабах всей страны.

За этими показателями стоит слаженная работа целых коллективов, бережное отношение к традициям и активное внедрение современных технологий. Свой вклад в сладкий успех региона вносят такие предприятия, как ЗАО «БКК Коломенский», ООО «Сладкий орешек» и ООО «Одинцовская кондитерская фабрика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.