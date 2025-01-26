Два безэкипажных катера и 15 БПЛА: противник атаковал территорию России

Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. ВСУ также предприняли попытку атаковать три региона РФ при помощи БПЛА.

В ведомстве уточнили, что катера были ликвидированы в северо-западной части акватории. Безэкипажные объекты направлялись в сторону Крымского полуострова. Кроме того, в ночь на 26 января ВСУ также предпринимали попытки атаковать другие регионы России. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В сообщении указано, что дежурные ПВО сбивали БПЛА над территориями Рязанской (восемь беспилотных аппаратов), Курской (шесть БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областями. Губернаторы регионов проинформировали в своих телеграм-каналах о последствиях падений беспилотников.

Глава Рязанской области Павел Малков написал, что в устранении последствий падения обломков беспилотников принимают участие все оперативные службы. По предварительной информации, жители не пострадали. В телеграм-канале оперативного штаба Курской области предупреждали жителей об опасности и призывали к бдительности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также не сообщил о пострадавших.

Ранее сообщалось, что жители Рязанской области заявляли о звуках взрывов.