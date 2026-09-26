Масштабное отключение воды затронуло три района Волгограда на выходных

В Волгограде 26 и 27 сентября проводят ремонт и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Работы затронули Центральный и Ворошиловский районы, а также часть Советского района города.

Без водоснабжения на время работ останутся почти 200 тыс. абонентов. В зону отключения вошли 285 улиц и переулков.

Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят работы на 30 инженерных объектах. На водоочистных сооружениях в центральной части города заменят крупные задвижки, очистят и продезинфицируют резервуары чистой воды. Также специалисты проведут техническое обслуживание систем автоматизации и датчиков.

На водоводе по улице Автотранспортной заменят задвижку. На улице Пархоменко специалисты установят запорную арматуру на магистральных сетях. Кроме того, новые задвижки и участки трубопроводов смонтируют на квартальных коммунальных сетях.

Воду начали отключать около полуночи с 25 на 26 сентября. Восстановить водоснабжение планируют к 20:00 27 сентября.