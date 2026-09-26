Тело, деньги, психика: как все связано и влияет на доход

В попытках увеличить заработок многие привыкли искать причины вовне: нестабильная экономика, плохой начальник, высокая конкуренция. Однако фундамент финансового потолка часто находится не в рынке труда, а внутри человека — в тесной связке его тела, нервной системы и усвоенных психологических сценариев. Если внутренняя система истощена или заблокирована страхами, она физически не может пропускать через себя большие потоки ресурсов, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марина Философ.

По ее словам, очень частая история, когда человек ставит себе цель на финансовый рост, начинает делать первые шаги и, вдруг, начинает болеть или прокрастинировать. И чем эффективнее его стратегия по увеличению дохода, тем сильнее сопротивление.

«Наиболее частая причина, блокирующая финансовый рост, — страх перемен. Рост дохода объективно связан с предстоящими изменениями внутри человека и во всех сферах его жизни. И чем лучше у человека отстроена жизнь — есть доход, которого хватает закрыть базовые потребности, есть отношения, дети, хорошие отношения с друзьями и близкими людьми, есть время на отдых и хобби, тем труднее он будет идти в финансовый рост. Ему есть что терять. То что он имеет ему понятно. А вот станет ли он более счастливым с ростом дохода? Не факт, ведь этого в его опыте нет», — сказала она.

Эксперт объяснила, что если человек из небогатой семьи, то увеличение дохода для него будет психологически связано с чувством вины, так как стал отличаться от близких, и страхом быть отвергнутым ими.

«Еще и в массовом сознании к богатым людям чаще наблюдается негативное отношение. То есть, желание расти в доходе конфликтует с базовыми потребностями в безопасности и принадлежности. Ментальные установки, например: „много денег — опасно“, „чтобы денег было больше, нужно тяжело работать“, „за деньги убивают“, „все богатые — плохие люди“, „начну расти в доходе, потеряю свои отношения и детей“, создают сильное нервное напряжение при попытке двигаться в финансовый рост», — сообщила Философ.

Специалист подчеркнула, что психика не существует отдельно от тела. В ситуации, которую человек воспринимает как угрозу, повышается уровень стресса, меняется гормональный фон, дыхание, мышечный тонус, сердцебиение, концентрация внимания.

«Если разговор о деньгах регулярно воспринимается как опасность, то психика может буквально „тормозить“ действие. Человек откладывает переговоры, избегает продаж, забывает, не проявляется, не просит повышения, когда стресс становится достаточно сильным и накапливается в теле, то в теле запускается болезнь», — считает собеседница издания.

Психолог добавила, что поэтому часто работа с доходом начинается не с вопроса «что делать?», а с вопроса «что для меня на самом деле означает иметь больше денег?»

«В этом случае, с одной стороны, необходимо снизить уровень стресса от этой темы. А с другой стороны, нужна работа по повышению уровня материальной нормы, которую психика пропускает как безопасную, формированию нового приемлемого образа себя могущего, имеющего, а также по сохранению активного и деятельностного состояния, позволяющего совершать действия», — заключила Философ.

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