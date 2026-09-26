В Петербурге с 1 октября отменят ковидные ограничения, действовавшие с 2020 года

С 1 октября в Санкт-Петербурге прекратит действовать постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Документ был принят 13 марта 2020 года.

Решение об отмене основано на предписании главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Одновременно утратят силу нормативные акты, которыми в постановление № 121 вносились изменения в период пандемии.

Большинство строгих ограничений в городе отменили ранее. В частности, с мая 2022 года обязательное ношение масок заменили рекомендацией использовать средства защиты.

При этом базовое постановление продолжало действовать. В декабре 2025 года сообщалось о продлении оставшихся мер до конца 2026 года. Теперь установленный ранее правовой режим завершится с 1 октября.