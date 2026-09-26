Любимая закуска под запретом? Кому квашеная капуста может навредить

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Осенью на столах все чаще появляются квашеная капуста, соленые огурцы и маринованные овощи. Такие заготовки содержат витамин С и клетчатку, однако привычная закуска может обернуться изжогой, болью в животе и обострением хронических заболеваний. Кому стоит ограничить соленья и сколько их можно съесть без вреда для здоровья, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Волкова.

По словам специалиста, главная опасность заготовок связана с высокой кислотностью, грубой структурой и большим количеством соли. Эти особенности способны раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта и провоцировать неприятные симптомы у людей с определенными заболеваниями.

«Квашеная капуста, соленые огурцы и маринованные овощи могут спровоцировать обострение у людей с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, панкреатитом и гипертонической болезнью», — предупредила Волкова.

Отдельно врач обратила внимание на содержание соли. Она задерживает жидкость в организме, поэтому злоупотребление солеными продуктами особенно нежелательно при повышенном артериальном давлении и заболеваниях почек. Осторожнее с такими закусками стоит быть и людям с подагрой: по словам специалиста, пурины, содержащиеся в капусте и рассоле, могут спровоцировать приступ.

«Даже у людей без диагностированных заболеваний чрезмерное увлечение осенними заготовками может вызвать дискомфорт. Среди возможных последствий „сезонного переедания“ — раздражение слизистой, изжога, боли в эпигастрии и вздутие живота», — заявила врач.

При этом полностью отказываться от солений здоровым людям не обязательно. Важны умеренность и размер порции: разумным ориентиром врач назвала 100–150 граммов. Если после заготовок регулярно появляются изжога, боль или другие неприятные симптомы, стоит сократить их количество и обсудить ситуацию с врачом.

Бесконтрольный прием витаминов «на всякий случай» опасен для здоровья — жирорастворимые витамины A, D, E и K накапливаются в организме, а их избыток может вызвать тошноту, нарушения сердечного ритма, повреждение печени и почек.

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