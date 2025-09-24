Два человека погибли и трое пострадали: ВСУ ударили по центру Новороссийска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал в своем телеграм-канале о последствиях атаки ВСУ по центру Новороссийска.

Глава региона сообщил, что в результате атаки два человека погибли. Трое горожан получили ранения. Данная информация может обновляться по итогам исследования территории специалистами из экстренных служб. Кроме того, в настоящее время силы ПВО продолжают отражать атаку.

По информации губернатора, повреждения получила гостиница и пять жилых домов, в том числе многоквартирные. Вениамин Кондратьев призвал местных жителей и приезжих сохранять спокойствие. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники передают оперативную информацию. Россиянам стоит соблюдать меры безопасности. При возможности рекомендовано не выходить на улицу.

Губернатор отметил, что ВСУ атаковали центральную улицу города. Происшедшее глава назвал «чудовищной атакой», организованной киевским режимом. Удар пришелся в то время, когда на улице находилось большое количество людей. Для атаки противник использовал беспилотники.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватила над территорией РФ 16 украинских беспилотников.