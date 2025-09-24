ПВО перехватила над территорией РФ 16 украинских беспилотников

На протяжении утра среды, 24 сентября, противовоздушная оборона ВС РФ нейтрализовала над своей территорией 16 украинских беспилотников. Такие данные в своем телеграм-канале обнародовало Министерство обороны.

Утром среды украинская армия продолжила свои атаки российской территории.

«В период с 7.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Все дроны противника были сбиты над территорией Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее мэр российской столицы Собянин сообщил о 30 сбитых беспилотниках в Московском регионе. Все они были уничтожены на протяжении ночи на 23 сентября.