Два дома снесут, один из них не аварийный: жители Омска боятся переезда

В Омске два многоквартирных дома на улице Октябрьской пойдут под снос. Работы планируют провести в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Кемеровская и Октябрьская. На реализацию всего проекта отводится семь лет, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, 14 мая мэр Омска подписал соответствующее постановление. Реновация затронет три земельных участка общей площадью 0,35 гектара. В настоящее время на этой территории расположены два двухэтажных многоквартирных дома — № 9 и № 11 по улице Октябрьской. Примечательно, что из этих двух зданий статус аварийного имеет только одно — дом № 9. Второй, под номером 11, таковым не признан.

По данным издания, жители дома № 11, который не признан аварийным, уже высказывают опасения. Как рассказала изданию «Город55» одна из жительниц, она не хотела бы переезжать в другой район, например, в Амурский поселок. По ее словам, люди опасаются, что их переселят не в комфортное жилье в том же районе, а далеко за пределы привычного места проживания.

