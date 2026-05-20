«Какие гороскопы?»: Шура жестко прошелся по астрологам
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выдал эмоциональную тираду в адрес астрологии. Его слова приводит «Пятый канал».
Артист, который в публично говорил о борьбе с раком четвертой стадии, заявил, что не верит в гороскопы и считает их «ерундой».
Поводом для резкости стал вопрос ведущей и астролога Олеси Иванченко о том, как звезды повлияли на его судьбу. Шура, известный своей прямотой, не стал подбирать слова.
«Какой ****** гороскоп! Когда тебе объявляют, что у тебя онкология четвертой», — заявил артист.
Он добавил, что жизнь научила его полагаться только на себя, на врачей и на близких. По словам Шуры, за годы болезни он понял: никакое «предначертание свыше» не заменит своевременной химиотерапии и поддержки родных.
Правда, уже через минуту певец сменил гнев на милость. Шура признал, что его высказывание было слишком резким, и принес извинения ведущей.
Напомним, что Шура продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелый диагноз, артист активно гастролирует и работает над новыми песнями.
