«Какие гороскопы?»: Шура жестко прошелся по астрологам

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выдал эмоциональную тираду в адрес астрологии. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист, который в публично говорил о борьбе с раком четвертой стадии, заявил, что не верит в гороскопы и считает их «ерундой».

Поводом для резкости стал вопрос ведущей и астролога Олеси Иванченко о том, как звезды повлияли на его судьбу. Шура, известный своей прямотой, не стал подбирать слова.

«Какой ****** гороскоп! Когда тебе объявляют, что у тебя онкология четвертой», — заявил артист.

Он добавил, что жизнь научила его полагаться только на себя, на врачей и на близких. По словам Шуры, за годы болезни он понял: никакое «предначертание свыше» не заменит своевременной химиотерапии и поддержки родных.

Правда, уже через минуту певец сменил гнев на милость. Шура признал, что его высказывание было слишком резким, и принес извинения ведущей.

Напомним, что Шура продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелый диагноз, артист активно гастролирует и работает над новыми песнями.

