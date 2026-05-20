Агропромышленный комплекс Московской области представлен на крупнейшей в Азии выставке

С 18 по 20 мая в Шанхае разворачивается масштабное событие в мире пищевой индустрии — международная выставка SIAL Shanghai 2026. Это одна из крупнейших деловых площадок в Азии для производителей продуктов питания и напитков, объединяющая ведущих игроков отрасли и открывающая доступ к перспективным рынкам Китая, стран Юго‐Восточной Азии, а также к сети международных дистрибьюторов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.