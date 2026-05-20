Агропромышленный комплекс Московской области представлен на крупнейшей в Азии выставке
Фото: [Минсельхоз Московской области]
С 18 по 20 мая в Шанхае разворачивается масштабное событие в мире пищевой индустрии — международная выставка SIAL Shanghai 2026. Это одна из крупнейших деловых площадок в Азии для производителей продуктов питания и напитков, объединяющая ведущих игроков отрасли и открывающая доступ к перспективным рынкам Китая, стран Юго‐Восточной Азии, а также к сети международных дистрибьюторов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Московская область принимает активное участие в мероприятии: регион представлен коллективным стендом, организованным при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Помимо компаний, вошедших в коллективную экспозицию, ряд предприятий участвует в выставке самостоятельно. В общей сложности Подмосковье представляют 9 предприятий агропромышленного комплекса.
Среди участников — крупные игроки продовольственного рынка. ООО «ТК «Мираторг» и ООО «ТД «Черкизово» демонстрируют широкий ассортимент мясной продукции. Кондитерский сектор региона представлен сразу несколькими известными брендами: предприятиями «Победа», «Волшебница», «Торговый дом шоколада» и «ПК Траст».
Дополняют экспозицию Подмосковья специализированные производители. ООО «Адельдан» представляет линейку консервированной фруктово‐ягодной продукции. «Богородский хладокомбинат» знакомит гостей выставки с ассортиментом мороженого. Завершает палитру ООО «Три С», презентующее коллекцию соусов, которые удачно дополняют блюда разных кухонь мира.
