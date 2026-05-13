В Подмосковье подали более 880 заявлений для получения сертификата на переселение из аварийного жилья

В Подмосковье реализуют программу по выдаче жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья, с начала ее реализации собственники и наниматели подали 882 заявления на получение документа в 35 городских округах региона. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы по выдаче сертификатов проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они позволяют компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете региона.

В Подмосковье также проходят встречи жителей с представителями муниципалитетов, в рамках которых сотрудники рассказывают о программе сертификатов и отвечают на вопросы граждан.

Напомним, что подать заявление на получение документа можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года.

