Два года ада в Мексике закончились: россиянка возвращается на родину благодаря усилиям посольства и простых людей

Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации в Мексике, возвращается на родину после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в Мехико.

«Пятого июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Ее прилет на родину запланирован на 7 июня», — рассказал руководитель консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров.

По информации издания, обращение от матери Марии поступило в диппредставительство в 2024-м — женщина сообщила, что ее дочь пропала в Сан-Хосе-дель-Кабо. Сразу после этого консул Федоров лично отправился на север мексиканской территории, чтобы разыскать соотечественницу. Как выяснилось при обнаружении, у россиянки на тот момент не было своего постоянного угла.

«Я оказал ей необходимую поддержку, помог с питанием, сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын, а также предложил содействие в возвращении в Санкт-Петербург», — сказал руководитель консульского отдела.

По данным издания, медицинская и гуманитарная помощь россиянке, оказавшейся в беде, была предоставлена через два года активных поисков. В поддержке участвовали и российские соотечественники, и простые мексиканцы.

При этом, как рассказал Федоров, посольство все это время не прекращало работу. Дипломаты поддерживали связь с полицией, миграционными властями Мексики, а также с общественными организациями и родственниками Марии.

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