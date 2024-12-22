Два грузовых состава столкнулись на Забайкальской железной дороге, 42 вагона сошли с рельс

В сообщении указано, что вагоны грузовых поездов сошли с рельс. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго – семь. Сообщается, что второй поезд перевозил уголь. На место оперативно был направлен восстановительный поезд, который поможет в ликвидации последствий столкновения поездов. Движение транспорта приостановлено в обоих направлениях для возможности работы специалистов.

В настоящее время выясняются все причины столкновения. Ход расследования контролирует Могочинский транспортный прокурор. Кроме того, оперативно выехала следственно-оперативная группа. Специалисты оценят ситуацию на месте происшествия.

«Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет», — сообщил официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В сообщении указано, что сотрудники ведомства будут проверять соблюдение правил движения на железной дороги со стороны машинистов обоих грузовых поездов. Специалисты также намерены оценить выполнение ряда законодательных норм. По итогам предварительной проверки сотрудники прокуратуры примут соответствующие меры реагирования. В ведомстве также предоставили фото, сделанное после происшествия.

Фото: [ t.me/vstproc ]

Ранее сообщалось, что в экстренных службах раскрыли причину столкновения поездов в Мурманской области.