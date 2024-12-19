В экстренных службах раскрыли причину столкновения поездов в Мурманской области

Причиной столкновения пассажирского поезда, следовавшего в Петербург с поездом в Мурманской области связано с произвольным движением грузового состава, как рассказал РИА Новости один из представителей экстренных служб.

В Мурманской области произошло серьезное железнодорожное происшествие — два поезда столкнулись из-за неконтролируемого движения неисправного грузового состава.

В результате инцидента с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 вагонов грузового состава. По информации медиков, из-за столкновения пострадали 31 человек, среди которых пятеро детей. Четырнадцать пострадавших были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. В ходе расследования были задержаны машинист и его помощник.

В ответ на происшествие Российские железные дороги создали оперативный штаб, который возглавил генеральный директор компании Олег Белозеров. Специалисты работают над выяснением всех обстоятельств случившегося и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП под Мурманском.