Два идентичных случая за сутки: Под Волгоградом в колодцах находят трупы

В разных регионах Волгоградской области в колодцах придомовых участков были найдены тела местных жителей. Смерть некриминальная. Обоим потерпевшим по 58 лет. Установлена предварительная версия инцидентов, сообщает novostivolgograda.ru .

В хуторе Пламенка Среднеахтубинского района в колодце придомового участка нашли труп собственницы дома. Признаков насильственной смерти не было. Ей было 58 лет.

«Обнаружено тело без признаков насильственной смерти. Организована проверка.», - уточнили в СУ СКР региона.

Примерно за сутки до этой трагедии в селе Дмитровка в колодце был найден труп местного жителя Ольховского района. Мужчине также было 58 лет. Колодец расположен на территории частного домовладения, который принадлежал потерпевшему.

Согласно версии следствия и мужчине и женщине стало плохо. Они упали в колодцы и погибли из-за травм или длительного пребывания внутри водопроводной емкости. Возможно, жители просто потеряли равновесие во время наклона.

Случаи падения в колодец с летальным исходом не настолько и редкие. Летом житель Новоаннинского района упал в колодец и получил ушиб легкого и перелом ребра. Мужчина скончался от полученных травм в местной больнице примерно спустя сутки.