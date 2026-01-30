Два корги в сугробах и 12 мм за сутки: снегопад в Ижевске обновил рекорд 2007 года

В Гидрометцентре Удмуртии проинформировали, что в пятницу, 29 января, в Ижевске выпало 37% месячной нормы снега — снегопад в городе побил рекорд 2007 года, сообщил udm-info.ru.

Синоптики проанализировали данные за период за сутки с 28 по 29 января. По их данным, в Ижевске выпало 12 мм снега. В 2007 году был поставлен рекорд — 9,5 мм осадков. Синоптики предупреждали горожан о возможном выпаде большого количества осадков.

Руководитель службы метеопрогнозов Гидрометцентра Дарья Зеленцова отметила в своем телеграм-канале «Записки синоптика», что снежный покров можно измерять в собаках. На примере Москвы, где также зафиксирован снегопад, эксперт предоставила такие данные — предполагалось, что высота снежного покрова в столице РФ превысит двух корги.

«Но в Удмуртии к концу недели высота сугробов может достигнуть 2,5-3 корги», — иронично отметила Дарья Зеленцова.

Ранее сообщалось, что «Фобос» объявил тройку российских регионов с самыми высокими сугробами.