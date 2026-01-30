Зимние чемпионы: «Фобос» объявил тройку российских регионов с самыми высокими сугробами

По данным центра погоды «Фобос», абсолютными рекордсменами по высоте снежного покрова в России в текущем сезоне стали Камчатский край, а также Хабаровский и Красноярский края.

Как сообщает «Фобос», статистика основана на замерах снежного покрова. Безусловным лидером стал Камчатский край, где средняя высота сугробов достигла 144 сантиметров, а в отдельных локациях снежные заносы превысили отметку в 168 сантиметров. В Хабаровском крае зафиксированы сугробы высотой 134 сантиметра, а в Красноярском крае снежный покров составил 103 сантиметра.

Также значительное количество снега выпало в других регионах страны. В Магаданской области высота сугробов местами достигает 99 сантиметров, в северной части республики Коми — 87 сантиметров, в Алтайском крае — 79 сантиметров. Более полуметра снега легло в Ненецком автономном округе и Новосибирской области (по 66 см), Нижегородской (64 см), Ивановской (57 см), Тульской и Калужской областях (по 56 см). Эти данные позволяют составить картину зимней обстановки в разных частях страны.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове появился таинственный отряд по борьбе с сугробами.