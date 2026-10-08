«Это лотерея»: Turkish Airlines не пустила россиянку в Италию с действующей визой

Turkish Airlines не пустила российскую туристку на рейс в Италию, несмотря на действующую шенгенскую визу. Инцидент произошел в понедельник. Как сообщает TourDom.ru , Юлия купила невозвратные билеты по маршруту Москва — Стамбул — Неаполь — Стамбул — Москва. Из России она улетела без проблем, в аэропорту Стамбула получила посадочный талон, однако на выходе на посадку ее остановили.

По словам Юлии, представители перевозчика сначала заявили, что ее виза недействительна, затем — что она уже использована, хотя по этому документу туристка собиралась въехать впервые. Ей также сказали, что «это лотерея», и не пустили в самолет. Консульство Италии в Москве подтвердило: шенген действующий. Однако перевозчик не счел это убедительным. Туристка написала в пограничную службу Неаполя с просьбой разрешить въезд, но ответа не дождалась.

Юлия рассказала, что сотрудники Turkish Airlines на стойке менялись каждые пару часов, и ей приходилось заново объяснять ситуацию и просить проверить, пришел ли ответ из Неаполя. По ее словам, никто по смене не передавал, что она ждет решения пограничников. После 15 часов ожидания уставшая туристка купила билет в Москву и вернулась домой.

Юристы рекомендуют в подобных случаях фиксировать решение перевозчика — требовать документ с причиной отказа или письменный ответ на обращение. Юлия просила у представителей Turkish Airlines письменное объяснение, но, по ее словам, ничего не дали. Официальное письмо в авиакомпанию она написала, но ответа пока не получила.