Два «цифровых окна» в день и отказ от гаджетов за час до сна: невролог рассказала о правилах здорового детокса

В рамках тематической недели, посвященной популяризации здорового образа жизни, Лидия Чижикова — невролог, представляющий НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» при Минздраве России — побеседовала со Здоровьем Mail. Специалист объяснила, какими способами можно преодолеть мучительную тягу к мобильному телефону, восстановить ослабленное внимание и обрести умение полноценно расслабляться.

Полностью отказываться от гаджетов, как уточняет специалист, совсем не обязательно. Гораздо важнее сделать их использование осознанным. Начать Чижикова советует с малого — выделить так называемые «цифровые окна». Это промежутки времени, когда человек намеренно пользуется смартфоном. Например, проверять соцсети всего два раза в день, предварительно отключив все ненужные уведомления.

Полезно также ввести новые ежедневные ритуалы, считает эксперт. К примеру, утреннее листание ленты заменить чашкой чая у окна, а вечерний просмотр сериала — аудиокнигой или настольной игрой.

За 1–2 часа до сна невролог рекомендует ввести «цифровой комендантский час» — полный отказ от любого цифрового контента. Такая мера, поясняет она, поможет снизить информационную нагрузку и перевозбуждение нервной системы, улучшить консолидацию памяти и эмоциональную перезагрузку во время сна, а также уменьшить уровень стресса.

Ранее сообщалось, что сомнолог назвал доступные способы улучшить сон без медикаментов.