МЧС ликвидировало пожар на месте падения самолета в Вихрево

Профессионализм спасателей предотвратил масштабный пожар. На подмосковном аэродроме Вихрево при заходе на посадку рухнул легкомоторный самолет. Огонь охватил обломки, но 20 пожарных с 7 единицами техники сработали молниеносно — возгорание на площади 5 квадратных метров ликвидировали за считанные минуты. Угрозы распространения не было. Разрушений на земле нет. Однако двое человек на борту погибли.

Легкомоторное судно упало при посадке. На место немедленно выехали 20 спасателей и 7 единиц техники. Пожарные быстро локализовали и потушили огонь — площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров. По словам представителей МЧС, угрозы жилым домам и другим постройкам не возникло. Оперативность позволила избежать распространения пламени на близлежащую территорию.

Ранее стало известно, что летчик-испытатель Петр Тутакин погиб в авиакатастрофе в Вихрево