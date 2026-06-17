Стройка убивает не только падениями: врачи перечислили 5 невидимых угроз

Врачи назвали главные угрозы для рабочих: легкие, слух и нервная система страдают в первую очередь. При стаже 15-30 лет профессиональные заболевания становятся почти неизбежными. И это не только травмы, но и смертельные болезни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Работа на стройке — это не только риск упасть с высоты. Медицинский директор Алексей Никитин предупредил: хроническое воздействие цементной и кварцевой пыли, шума, вибрации и химических испарений от красок и клеев формирует особый профиль рисков. Последствия накапливаются годами. По словам врача, стаж в 15–30 лет практически гарантирует развитие хронических бронхитов, пылевых заболеваний, нейросенсорной тугоухости и проблем с периферической нервной системой.

Врач-профпатолог Мария Володина добавила: строители часто страдают от аллергических дерматитов, бронхиальной астмы и даже онкологических процессов. Шум перфораторов и вибрация от инструментов разрушают слух и нервные окончания. Химические соединения оседают в легких, вызывая фиброз и рак. Кроме того, высока вероятность травм глаз при работе с электросваркой.

Эксперты подчеркивают: регулярные медосмотры, средства индивидуальной защиты (респираторы, наушники, очки) и контроль пыли на объектах — не бюрократия, а необходимость.

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