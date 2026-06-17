С мешком и трупом ребенка: поймали серийного убийцу, который закапывал детей в лесу для ритуалов

36-летнего Хили Напемалу Самуэля схватили 14 июня в городе Буаке с джутовым мешком, в котором лежал труп мальчика. Во время допроса мужчина спокойно признался в убийстве ребёнка и объяснил, что тело требовалось ему для ритуалов. Об этом сообщает Seneweb.

Находка шокировала даже видавших виды полицейских. Самуэля задержали, когда он нес мешок с телом ребёнка. На допросе мужчина не стал отпираться. Он признался, что похитил и убил мальчика, а тело собирался использовать в ритуальных целях. Но этим его преступления не ограничились. Задержанный сообщил о еще трех убитых детях. Останки он спрятал в неглубоких могилах в зарослях в районе Конанканкро. Полиция выехала на место и обнаружила тела. Личности жертв пока не установлены — останки направлены на экспертизу.

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