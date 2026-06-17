Трагедию с крушением самолета в Подмосковье признали катастрофой

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

Росавиация официально классифицировала падение легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области как катастрофу.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Все следственные действия проведут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами в РФ. Основная задача расследования — не только установить, что именно привело к трагедии, но и предложить меры, которые позволят предотвратить подобные катастрофы в будущем.

Напомним, крушение самолета Zlin Z42 произошло 17 июня вблизи посадочной площадки Вихрево в Сергиево-Посадском районе. По предварительным данным, воздушное судно заходило на посадку, однако внезапно перешло в резкое пике и рухнуло в лес. От удара самолет загорелся и выгорел полностью. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли на месте. Ранее стало известно, что могло послужить причиной смертельного ЧП.

Подробности о точных причинах и другие детали станут известны после расследования в рамках возбужденного уголовного дела.