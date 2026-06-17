Та самая Самара из телевизора: трагично скончалась звезда фильма «Звонок»

В Лос-Анджелесе на 36-м году жизни скончалась актриса Дэйви Чейз, известная по роли девочки Самары в культовом фильме ужасов «Звонок», пишет Shot со ссылкой на зурбежные источники.

Актриса Дэйви Чейз, которую зрители запомнили по роли жуткой девочки Самары Морган из фильма «Звонок», умерла в возрасте 35 лет. Трагедия произошла в Лос-Анджелесе 17 июня. Как сообщил возлюбленный актрисы Рой Эрнандес, Чейз была госпитализирована в начале месяца из-за сильного истощения, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

По словам Эрнандеса, актриса скончалась во вторник. Причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которые спровоцировали сепсис и в итоге привели к полиорганной недостаточности.

Настоящая слава пришла к Чейз в 2002 году, когда она сыграла Самару Морган в американском ремейке японского хоррора «Звонок». Ее появление из телевизора — одна из самых узнаваемых сцен в истории жанра, а образ девочки с длинными черными волосами стал культовым. Роль принесла актрисе мировую известность, хотя после «Звонка» она редко появлялась на экранах.

В том же 2002 году Чейз также озвучила одну из ролей в анимационном фильме «Лило и Стич». Этот проект остался в числе самых ярких работ в ее карьере.

Первый «Звонок» вышел в 2002 году и стал одним из самых кассовых фильмов ужасов в истории — при бюджете в 48 миллионов долларов картина собрала почти 250 миллионов по всему миру. Карьера многих актеров после этого проекта пошла в гору, однако для Дэйви Чейз, которой на момент съемок было 13 лет, роль стала самой яркой и фактически последней крупной работой в кино. После этого она редко появлялась в проектах и вела довольно закрытый образ жизни.