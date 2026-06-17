Двое москвичей погибли при крушении самолёта ZLIN-142 в Подмосковье

Трагедия в небе над Подмосковьем. В деревне Вихрево Сергиево-Посадского городского округа потерпел крушение легкомоторный самолет ZLIN-142. На борту находились двое мужчин — оба жители Москвы. Они погибли. Воздушное судно упало во время устранения дефектов и выполнения подлетов. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает REGIONS .

По информации администрации округа, самолет ZLIN-142 выполнял полет с целью устранения дефектов авиационной техники и проведения подлетов. В какой-то момент управление было потеряно, борт рухнул на землю. Последовало возгорание. Два человека, находившихся в кабине, — пилот и пассажир, оба москвичи, — получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Руководство работами взяли на себя начальник 28-го пожарно-спасательного отряда МЧС и глава округа. Спасатели локализовали пожар, приступили к разбору завалов и сбору обломков для последующей экспертизы. Причины катастрофы пока не установлены. Среди версий — отказ техники, ошибка пилотирования или погодные условия.

Гибель двух москвичей в этом авиапроисшествии стала тяжелым ударом для их семей и близких. Администрация округа выразила соболезнования. Расследование продолжается.

Ранее МЧС ликвидировало пожар на месте падения самолета в Подмосковье.