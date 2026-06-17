Легендарный летчик-испытатель Петр Тутакин погиб в авиакатастрофе вместе с владельцем самолета в Подмосковье

Два пилота — один легендарный, другой владелец воздушного судна — погибли в результате крушения самолета. Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин (70 лет) и 52-летний Алексей Н. разбились во время полета. Тутакин долгие годы служил в ВВС, был главным специалистом управления лётной службы «Авиапром». Причины трагедии выясняются.

Авиакатастрофа унесла жизни двух человек. На борту разбившегося самолета находились 70-летний заслуженный летчик-испытатель России Петр Павлович Тутакин и 52-летний Алексей Н. — владелец воздушного судна. Оба погибли на месте.

Тутакин долгое время служил летчиком-испытателем в службе летных испытаний ВВС в Москве, а затем занимал должность главного специалиста управления летной службы «Авиапром». Его имя известно в авиационных кругах: он участвовал в испытаниях нескольких типов самолетов, имел высочайший уровень подготовки и многолетний опыт.

Ранее было опубликовано фото с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.