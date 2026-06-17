Каршеринг-вандал влетел на кладбище в Подмосковье: снес могилу героя Поликахина и сбежал

Кладбище в микрорайоне Саввино стало местом ДТП. Автомобиль каршеринга на скорости пробил ограду и приземлился прямо на могиле героя Поликахина. Водитель бросил покореженную машину и сбежал, не дождавшись экстренных служб. Теперь его ищут. Об этом сообщает REGIONS .

ЧП произошло на территории кладбища в подмосковном Железнодорожном. Водитель арендованного авто не справился с управлением, снес металлическое ограждение и влетел на место захоронения. На опубликованных фото — покореженная машина с включенными задними фарами стоит прямо на могильной плите. Как выяснилось, повреждена могила героя Поликахина — человека, чьи заслуги перед страной не вызывают сомнений.

Виновник не стал дожидаться приезда полиции и скрылся в неизвестном направлении. Машина осталась на месте, заблокированная среди надгробий. Личность водителя устанавливается. Каршеринговые компании обычно фиксируют данные пользователей, так что найти беглеца будет несложно.

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