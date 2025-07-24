Два жутких ДТП на одной улице за вечер: россияне публикуют фото в соцсетях

В Новокузнецке вечером 23 июля на одной и той же улице произошло второе за сутки жесткое ДТП. Очевидцы публиковали фото в соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

О первом ДТП в своем телеграм-канале проинформировала Госавтоинспекция Кузбасса. Согласно предварительным разбирательствам, водитель «Мицубиши Лансер» совершил столкновение с автомобилем «Деу Матиз». Предполагается, что он не занял крайнее правое положение при выезде с нерегулируемого перекрестка с круговым движением.

«В результате ДТП водителю и пассажиру "Матиза" была оказана разовая медицинская помощь», — указано в сообщении.

По информации издания, о втором ДТП стало известно из соцсетей. Горожане активно делились фотографиями. На кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения: часть машин смята. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и инспекторы ГАИ. Фото были сделаны в разное время суток. Представители госавтоинспекция до позднего вечера разбирались в причинах аварии.

По данным издания, пользователи соцсетей активно обсуждали происшедшее. Горожане призвали всех участников движения быть бдительными. Водителей попросили не превышать скоростной режим. Один из подписчиков предупредил, что в связи с изменениями погодных условий снижается концентрация внимания.

«Атмосферное давление скачет. Сам метеозависимый, чувствую ухудшение концентрации внимания за рулем», — написал мужчина.

Ранее сообщалось, что в отношении парня без прав, что сбил ребенка в Красноярском крае и скрылся, возбудили дело.