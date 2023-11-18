Дважды за вечер ВСУ сбросили взрывное устройство у ТЦ в Донецке: есть раненые

ВСУ сбросили взрывное устройство на торговый центр, расположенный в Донецке. Пострадало трое горожан. Спустя время, военные Украины сбросили еще одно взрывное устройство на это же место. Количество раненых увеличилось до пяти, сообщает агентство « РИА Новости ».

В субботу, 18 ноября, мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство возле торгового центра в Петровском районе. На тот момент пострадало трое человек, сообщает агентство «РИА Новости».

«В Петровском районе возле ТЦ «Галактика» ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения.» - написал в интернет-мессенджере мэр Донецка Алексей Кулемзин

К пострадавшим приехали медики. Одному из раненых необходимо было оказать экстренную помощь. Пока медики ДНР выполняли свою работу, дрон ВСУ сбросил еще одно взрывное устройство. Такой информацией в интернет-мессенджере поделился глава ДНР Денис Пушилин. Ранения получили врач и фельдшер бригады скорой помощи. Таким образом, количество раненых только возле ТЦ увеличилось до пяти граждан РФ.

«Во время оказания помощи раненому мужчине... нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения» - проинформировал глава ДНР Денис Пушилин

ВСУ не в первый раз пользуется подобной стратегией. Сначала военные наносят удар, а потом ожидают, пока прибудут сотрудники экстренных служб: пожарные, представители МЧС, медики. Тогда украинские военные наносят повторный удар, чтобы травмировать как можно больше людей.