Две ягоды черники и тонна моркови? Врач раскрывает правду о суперфуде для глаз

Черника и морковь с давних пор считаются продуктами, которые приносят неоценимую пользу зрению. Насколько обоснованы эти представления и откуда они взялись, Здоровью Mail рассказала врач-офтальмолог Рукият Магомедова.

Мифы и реальность: чем полезна морковь

Еще в годы Второй мировой войны среди британских летчиков ходила легенда об их удивительной меткости в ночном небе, которую они объясняли «морковной диетой». История красивая, но реальность куда прозаичнее: рацион у пилотов действительно был хорошим, однако точность попаданий обеспечивали, скорее, специальные радары, позволявшие фиксировать вражеские самолеты в темноте.

Тем не менее, в этом мифе есть доля истины. Морковь содержит значительное количество бета-каротина, который является предшественником витамина А. Это вещество участвует в процессах сумеречного зрения и помогает при ощущении сухости глаз.

Однако врач отмечает: при условии разнообразного питания и отсутствия нарушений всасывания витамина А в желудочно-кишечном тракте дефицит этого элемента маловероятен. Пара морковок в день — это полезно, но такая диета не является единственным способом сохранить зрение.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

«Я бы посоветовала пить свежевыжатый морковный сок по 150−180 мл в день, с добавлением ложки сливок или сметаны. Дело в том, что витамин А — жирорастворимый, а молочные или кисломолочные продукты — лучшие проводники к сетчатке глаз», — отметила эксперт.

Черника: польза доказана, но есть нюанс

Еще один популярный персонаж народных рецептов — черника. Ягода ценится за высокое содержание антоцианов — природных антиоксидантов, укрепляющих сосуды глаз и помогающих сетчатке справляться с нагрузкой от компьютера и смартфона.

Однако специалист обращает внимание на важную деталь: чтобы получить суточную дозу активных веществ, необходимо съедать не менее двух килограммов свежей ягоды ежедневно. Очевидно, что организовать это технически и финансово сложно, если только вы не живете в непосредственной близости от черничных полей.

Глаза в эпоху цифровых нагрузок

Современный образ жизни подвергает зрение колоссальным испытаниям. Мониторы, смартфоны, телевизоры, искусственное освещение, а также курение, недостаток движения и хронический недосып постепенно ухудшают зрительные функции. Однако при системном подходе здоровье глаз можно сохранить.

Ключевое правило — полноценный сон продолжительностью 7–9 часов. Ночью восстанавливаются не только общие силы организма, но и глазные мышцы. Чем меньше сна, тем выше усталость и напряжение зрительного аппарата.

Офтальмолог рекомендует при работе за компьютером каждые 20 минут отвлекаться от экрана. Простой метод помогает снять напряжение глазных мышц и предотвратить переутомление. Также важны ежедневные прогулки на свежем воздухе и сбалансированный рацион.

Среди продуктов, полезных для глаз, — шпинат, брокколи, морковь, черника, орехи (источники лютеина, зеаксантина, бета-каротина, витамина Е и цинка), а также жирная морская рыба (источник омега-3 жирных кислот). Продукты защищают сетчатку от старения, улучшают кровообращение в сосудах глаз и поддерживают зрение при длительных нагрузках.

Однако одного лишь правильного питания для профилактики заболеваний глаз недостаточно, особенно если вы много работаете за экраном или вам уже за 40. По назначению врача-офтальмолога можно принимать витаминные комплексы с лютеином и зеаксантином. Природные пигменты из группы каротиноидов концентрируются в макуле сетчатки и защищают ее от повреждений, вызванных светом, свободными радикалами и возрастными изменениями. Они помогают снизить риск макулодистрофии, улучшают питание сетчатки, замедляют помутнение хрусталика, укрепляют сосуды и уменьшают ощущение усталости и сухости глаз.

«Я всегда говорю пациентам: поддержка глаз — это не разовая акция, а часть ежедневной заботы о себе», — резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что офтальмолог приравнял смартфон в темноте к фонарику в глаза.