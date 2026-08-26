Офтальмолог приравнял смартфон в темноте к фонарику в глаза

Врач-офтальмолог Хорхе Прадас предупредил, что использование смартфона в темноте перед сном наносит глазам не меньший вред, чем если бы человеку регулярно светили фонариком прямо в лицо, поскольку в темноте зрачки расширены, и синий свет экрана бьет по ним с удвоенной силой, вызывая сухость, перенапряжение и невидимые пока повреждения сетчатки. Об этом сообщает El Confidencial.

Специалист в интервью изданию El Confidencial объяснил, что в условиях низкой освещенности зрачки расширяются, чтобы уловить максимум света. Когда в этот момент человек включает смартфон, его глаза получают интенсивную порцию синего света, что вызывает резкое перенапряжение аккомодационного аппарата, сухость роговицы и общий дискомфорт. По его словам, эффект сопоставим с тем, как если бы кто-то направлял луч фонарика прямо в зрачки — только это происходит ежедневно.

Кроме сиюминутных проблем, Прадас обратил внимание на накопительное повреждение сетчатки, которое неочевидно сразу, но может проявиться спустя годы.



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