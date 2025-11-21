Движение на кузбасской трассе восстановили после смертельного ДТП с фурой маркетплейса

Экстренные службы убрали с кузбасской трассы автомобили, которые стали участниками смертельного ДТП, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на областную ГИБДД.

«Движение восстановлено!» – сообщили в ГИБДД в 10:43 по местному времени.

VSE42.RU следило за развитием ситуации. Авария произошла в ночь на 21 ноября в Тяжинском округе региона. С 4 часов утра движение было затруднено. Участниками ДТП стали фура известного в России маркетплейса и автофургон.

В областном МВД установили предварительную версию происшествия: 56-летний водитель грузового автомобиля не принял во внимание погодные и дорожные условия. Предположительно, он нарушил скоростной режим и выехал на встречную полосу, где передвигался водитель «Газели».

По данным ведомства, в автофургоне находился 41-летний пассажир. Он и водитель погибли. Выяснилось, что у погибшего водителя не было прав. Инцидент произошел на 528-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. На место оперативно прибыли экстренные службы. Представители ГИБДД организовали реверсное движение.

Ранее сообщалось, что отсутствие ремня безопасности в два раза увеличивает тяжесть последствий аварии.