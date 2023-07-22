Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

В Телеграм-канале открыли официальный канал, в котором сообщается обстановка на Крымском мосте, пишет агентство ТАСС. В субботу, 22 июля, в нем опубликовали пост о временном перекрытии движения.

Автомобилистов, которые оказались в этот момент на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов. Причины остановки движения не сообщаются.

Ранее для людей, пересекающих Крымский мост, создали памятку поведения. Запрещено в момент передвижения снимать видео и делать фото. В случае оповещения тревоги, быть максимально собранным. Передвигаться в сторону выезда, не нарушая скоростного режима. Не стоит покидать автомобили. Важно выполнять все, что рекомендуют в этот момент сотрудники по громкоговорителю.