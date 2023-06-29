Движение поездов восстановлено

На Павелецком направлении движение поездов, которое было остановлено вследствие схождения с рельс грузового поезда, будет восстановлено с 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Движение восстановлено в оба направления. Поезда временно прекратили курирование по причине аварии, которая произошла сегодня, 29 июня. Так, в районе Бирюлево на Касимовской улице с рельс сошел товарный поезд, который перевозил цемент. Причины происшедшего выясняются.

Известно, что было повреждено железнодорожное полотно, поэтому движение пассажирских и грузовых поездов временно приостановили. 6 вагонов сошли с рельс, половина из них перевернулась. Специализированные бригады ликвидировали последствия аварии. В РЖД заверили, что график движения поездов будет быстро восстановлен.