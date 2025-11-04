Движение затруднено, водитель пострадал: реанимационный автомобиль попал в ДТП на юге Москвы

Водитель скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, ДТП произошло на ул. Липецкая в районе д. 48. Его участниками стали автомобиль скорой помощи и легковая машина. В телеграм-канале издания уточнено, что в результате аварии пострадал водитель реанимационного автомобиля. На место происшествия прибыла скорая помощь. Мужчине оказывают квалифицированную помощь.

По данным издания, движение на данном участке затруднено. На месте инцидента также находится пожарный автомобиль. Автомобиль скорой помощи врезался в ограждение, установленное вдоль дороги. Обе машины после столкновения получили повреждения. На дороге лежат некоторые детали транспортных средств. Из-за аварии задерживаются автобусы, курсирующие по маршруту 89.

По информации издания, изначально предполагалось, что еще одним участником ДТП был водитель автобуса. Однако позже данная информация не подтвердилась.

