Двое погибших и раненая женщина: Суд Оренбуржья вынес приговор местному жителю

В Оренбурге закончились судебные разбирательства по делу о нападении на частный дом. Подозреваемого в убийстве двух мужчин и ранении одной женщины признали виновным, сообщает 56orb.ru .

В Следственном комитете Оренбуржья не пояснили причин, которые побудили местного жителя Оренбурга напасть на частный дом. В доме находилось трое человек, которые оказывали сопротивление нападающему.

Один мужчина погиб мгновенно. Преступник нанес ему ножевое ранение. Второй мужчина погиб уже в реанимации. Женщине удалось сбежать от нападающего. Она спряталась в доме, но преступник успел нанести ей ножевое ранение. Пострадавшая выжила.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчину задержали в тот же день. Известно, что он ранее был судим. Помимо наказания за нападение и убийство, ему назначили один год и семь месяцев ограничения свободы за другое преступление.

За убийство двух мужчин, ранение женщины и нападение на частный дом 43-летнему мужчине назначили 21 год лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.