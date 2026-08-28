Водителей и пешеходов Подмосковья призвали соблюдать ПДД в связи с возможными дождями

Водителям и пешеходам Подмосковья важно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, на следующей неделе, когда трафик на дорогах заметно вырастет в связи с началом учебного года, в регионе прогнозируются дожди. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля во время и после осадков, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, а также быть особенно внимательными при проезде луж, так как их глубина может быть значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях плохой видимости, переходить дорогу только по пешеходным переходах и на разрешающий сигнал светофора, а также помнить, что в дождь тормозной путь автомобиля увеличивается.

Напомним, что в случае ДТП или другой чрезвычайной ситуации важно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.