Двойная ставка — двойной «откат»: фальшивые документы о нагрузке педагогов превратились в личный доход директора

В пресс-службе областного управления ФССП проинформировали, что в Кузбассе директор вернула государству 2,3 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Руководительница образовательного учреждения в Белове принуждала сотрудников отдавать ей часть перечисленных денег.

По информации ведомства, руководительница оформляла документы, в которых указывала недостоверные данные. Она сообщала, что сотрудники работали на две ставки. На самом деле люди, которым перечисляли заработную плату за повышенную нагрузку, отдавали директору деньги наличными. Она тратила их на собственные нужды.

По данным ведомства, женщина незаконно заработала более 2 млн руб. Суд назначил условный срок и обязал выплатить деньги. Бывший директор не выполняла требования. Сотрудники ФССП разъяснили все последствия, которые могут наступить из-за нежелания следовать судебному решению.

«Судебные приставы начали активную работу: они заблокировали возможность продать ее имущество и автомобиль, арестовали счета», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, бывшая руководительница после принятых мер в кратчайшие сроки вернула деньги государству в полном объеме.

Ранее сообщалось, что женщина шесть раз поверила мошенникам и потеряла больше 26 млн руб.