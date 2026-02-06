Женщина шесть раз поверила мошенникам и потеряла больше 26 млн рублей

Жительница Великобритании стала жертвой изощренной схемы мошенничества, потеряв в общей сложности 250 тыс. фунтов стерлингов (более 26 млн руб.). Об этой истории сообщило издание The Tab.

В течение двух лет британку шесть раз обманывали преступники, которые выдавали себя за мировых знаменитостей, пользуясь доверчивостью и эмоциональной привязанностью жертвы.

Первый инцидент произошел, когда женщина познакомилась в Сети с человеком, представившимся актером Александром Людвигом. После установления контакта мошенник попросил у нее финансовой помощи. Жертва перевела ему 3 тыс. фунтов, а также биткоины на сумму около 9 тыс. фунтов.

Однако на этом история не закончилась. Вскоре с женщиной связался другой мошенник, также представившийся Александром Людвигом. Он заявил, что является настоящей знаменитостью и собирается разоблачить первого обманщика.

Поверив новой легенде, британка перевела «настоящему Людвигу» более 100 тыс. фунтов стерлингов. Эта схема повторялась несколько раз с другими «знаменитостями»: женщина переводила деньги людям, выдававшим себя за актеров Чарли Ханнэма и Майкла Рэя, а также музыканта Ники Бирна.

Чтобы выполнять требования мошенников, жертве пришлось продать свой дом и автомобиль. Осознание обмана пришло лишь тогда, когда один из «актеров» отказался от личной встречи под надуманным предлогом. Это и заставило женщину обратиться в полицию.

