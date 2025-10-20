Дворников снова не хватает: при подготовке к уборке городов от снега власти сталкиваются с проблемами

В столице Татарстана началась подготовка к уборке территории от снега в зимний период, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, главная проблема города — нехватка дворников. Так, для уборки территории требуется 2,2 тысячи дворников. В крупных управляющих компаниях числится 1,4 тысячи сотрудников. Опыт прошлого сезона показал, что город может справиться только с умеренным количеством осадков.

«Нехватка дворников — это уже ни для кого не секрет. Управляющие компании, понимая это, обзаводятся своей малой механизацией. И ее хватает в обычных условиях. Но жители должны понимать, что при аномальных условиях, как позапрошлой зимой, если дворы заметет, то придется принимать незамедлительные решения по дополнительным ресурсам для очистки дворов», — сказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

По информации издания, в случае большого количества снега на дорогах очистка выполняется в строгой последовательности. В первую очередь снег убирают на въездах во дворы. Для исключения мусорного коллапса очищают дороги, которые ведут к контейнерам. В таком случае коммунальщики смогут своевременно вывозить отходы. Кроме того, специалисты очищают пешеходные дорожки вдоль домов местных жителей.

Ранее сообщалось, что ступинские коммунальщики готовы к содержанию общественных и дворовых территорий зимой.