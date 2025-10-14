Ступинские коммунальщики готовы к содержанию общественных и дворовых территорий зимой

На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством и главами округов региона обсудили готовность коммунальных служб к работе в зимней период.

«Наша задача — убедиться, что у нас единое понимание, единый подход. Мы регулярно закупаем коммунальную технику. За последние три года — более 1,2 тыс. единиц. Важно, чтобы техника работала, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада и т.д. В том числе для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы», — сказал губернатор.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проинформировал, что 25 сентября на муниципальной территории провели тренировку зимней уборки. В ходе мероприятия установили, что инвентарь и техника находятся в исправном состоянии. В распоряжении специалистов имеется разная техника, в том числе тракторы, погрузчики, самосвалы и камазы-мультилифты.

«В содержании общественных территорий и дворов будут задействованы 48 единиц техники МКУ "Благоустройство" и подрядных организаций, а также свыше 320 дворников и рабочих зеленого хозяйства. В наличии — порядка 2000 лопат и ледорубов, 60 средств малой механизации. Подготовлен запас расходных запчастей техники», — уточнил глава округа.

Работа коммунальных служб контролируется при помощи активации систем ГЛОНАСС и РНИС. Маршруты уборки уже определены. Информация о них размещена в «Яндекс.Конструкторе», что способствует выстраиванию рациональной логистики, экономии времени и ресурсов. Сформированный запас противогололедных материалов превысил более 2 тыс. тонн.

«Определено пять мест для временного складирования снега. Площадки расположены в г. Ступино на Промышленной и вблизи населенных пунктов Колычево, Верзилово, Михнево, Малино», — добавил Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, для своевременной уборки улиц и дворов от снега зимой приняты все необходимые меры.

Ранее сообщалсоь, что в 16 населенных пунктах округа Ступино обустроят системы наружного освещения.