Двухдневные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае завершены

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» завершили поиски семьи Усольцевых, которые длились на протяжении 30 и 31 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения.

По информации пресс-службы, на протяжении двух дней тщательно обследовали территорию Партизанского района Красноярского края, где в конце сентября 2025 года пропала семья из трех человек — родители и их пятилетняя дочка. В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

«К сожалению, поиски результатов не дали», — указано в сообщении.

Семейная группа, следовавшая по туристическому маршруту в районе горы Буратинка, пропала без вести. По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При этом основной рабочей версией, которую рассматривают правоохранители, остается трагический случай.

Интенсивная фаза поисково-спасательной операции была официально завершена 12 октября. В настоящее время мероприятия перешли в стадию решения точечных задач, которые выполняются исключительно силами профессиональных оперативных групп и аттестованных спасателей.

